Jody Bernal en Mart Hoogkamer op eerste 23plus-feestje in Enschede

Woensdag kaartverkoop

Woensdag om stipt 13.00 uur start de kaartverkoop. Eerdere edities waren vaak razendsnel uitverkocht. Zo werden in 2020 binnen een half uur alle 6.000 tickets verkocht voor VRIJ op de IJsbaan Twente , een evenement dat er overigens nooit van gekomen is door corona. Een deel van die kaarten is doorgeschoven naar deze editie.

Minimum leeftijd van 23

Het evenement maakt een nieuwe, bijzondere stap naar een leeftijdsbarrière van 23 jaar om binnen te komen. VRIJ wil zich positioneren als festival voor de ‘oudere jongere’ en komt daarom met een leeftijdsgrens, die in deze regio vrij ongewoon is. Een evenement mag overigens zelf de minimumleeftijd bepalen.

“VRIJ is altijd bezocht door mensen die niet meer wekelijks of maandelijks de stad platlopen, maar specifiek kiezen voor iets dat bijzonder is”, laat de organisatie weten. “Door de grote groei en een wat bredere line up willen we dit karakter behouden door een minimumleeftijd te hanteren.”