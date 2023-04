Jonge Enschedeërs opnieuw de gevangenis in voor excessief geweld in de binnenstad

De rechtbank rekent het de twee al vaker veroordeelde jonge mannen aan dat ze op 4 januari van dit jaar zoveel geweld gebruikten en daarbij geen moment nadachten over de gevolgen voor hun slachtoffers. Op videobeelden van een getuige was te zien hoe Aleandro W. een van de slachtoffers, die werd gedwongen zijn dure sneakers af te geven, zes keer tegen het hoofd trapte.

Vuurwapen

Dat was kort nadat hij de vrienden van de jongen had bedreigd met de dood door te doen alsof hij een vuurwapen onder zijn kleding had. In woord en gebaar liet hij de vrienden weten dat ze weg moesten wezen, anders zou hij ze ‘laten slapen’. Enkele minuten daarvoor hadden de twee bij Domino’s een pizza achter de toonbank weggenomen. Een actie die veel weg had van een overval.