Jonge filmmakers van hogeschool Saxion maken rolprent over drugskartel: ‘We willen meedoen aan diverse festivals’

Het is een kleine groep, maar met een grote uitdaging: een film maken. Jeroen te Nijenhuis werkt samen met zeven jonge filmmakers van de opleiding Creative Business van hogeschool Saxion aan de rolprent Along a dark side . „En daar komt een hoop bij kijken.” Vijf vragen aan Te Nijenhuis.

Waarover gaat de film?

„De film gaat over Lauren. Zij zit in een criminele organisatie van de drugsbaas Vito. Lauren maakt een traumatische ervaring mee waardoor ze besluit uit het kartel te stappen. Dit mag op één voorwaarde: ze moet een laatste opdracht uitvoeren. Een jaar later heeft Lauren haar leven op de rails en ontmoet ze een jongen waar ze verliefd op wordt. De vader van de jongen is spoorloos verdwenen en alleen Lauren weet waar hij is...”

Waarom een film maken?

„We moesten voor onze opleiding een treatment schrijven. Dat is het verhaal van je film. We stemden anoniem op 31 treatments. Daar kwam het verhaal van Wouter Luttikhuis uit. Onder begeleiding van docent Dirk van de Graaf gingen we met zijn verhaal aan de slag. Ook verdeelden we de taken. Als regisseur begon ik met het schrijven van het filmscript.”

Zomaar een schoolopdracht?

„Nee, zeker niet. De film moet bioscoopwaardig zijn. We willen met onze film dan ook meedoen aan diverse festivals. De groep van vorig jaar kreeg met de film Twist of fate een aantal nominaties voor filmprijzen. Het team won ook twee prijzen. Onze film is 3 februari te zien in de bioscoop van Concordia in Enschede.”

Wat komt er allemaal kijken bij een filmproductie?

„Veel en we moeten het vooral zelf doen. Het budget komt via GoFundMe (een Amerikaans commercieel crowdfundingplatform, red.) Dat budget is krap en we moeten mogelijk zelf wat inleggen. Er is gewerkt met een camera die 10.000 euro kost en waarvoor we een cursus moeten volgen. Een componist maakt de soundtrack van de film. We hebben zelf de acteurs gecast en het decor gebouwd.”

Wat zijn jullie ambities? Smaakt dit naar meer?

„Onze groep grapte al over een trilogie. Maar het wordt nu wel steeds echter... Mocht deze film in de smaak vallen, dan staan we zeker open voor het maken van meerdere films.”