Jongens op deelscooter slaan op de vlucht na aanrijding met automobilist in Enschede

Met podcast De strijd tegen de rondslinge­ren­de deelscoo­ter, moet Enschede de stad Zwolle achterna?

In Parijs maakte ik een paar jaar geleden voor het eerst gebruik van het fenomeen ‘deel mobiliteit’. Op elektrische steps crosten we door de stad. Leuker dan de metro, minder vermoeiend dan alles lopen, zo was het idee. De prijs leek per ritje mee te vallen, maar na een paar dagen zag ik wel dat er dik 80 euro was afgeschreven van mijn creditcard.

22 mei