Jongetje (5) uit Enschede dat enige tijd vermist was, is weer terecht

Moordver­dach­te Hamid S. blijft vastzitten tot aan proces in januari

De strafzaak tegen moordverdachte Hamid S. (47) uit Den Ham wordt in januari 2024 gehouden. Dat bleek dinsdag bij een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Almelo. Het enige dat nog moet gebeuren is het vertalen van een kleine 300 pagina’s uit het dossier in het Arabisch. Tot de inhoudelijke behandeling blijft S. vastzitten, zo bepaalde de rechtbank.