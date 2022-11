Jongste Twentse politiebaas ooit (35) vertrekt: ‘Ze vroegen vaak: ‘Hoe oud ben je eigenlijk?’

Vrijdag staking leerling- en zorgver­voer, maar nog niet in deze regio

ENSCHEDE - Chauffeurs in het leerlingen- en zorgvervoer houden vrijdag een eerste staking voor een betere cao. Dat gebeurt in Zeeland, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel. Maar in deze regio - Twente en het Achterhoekse verspreidingsgebied van Tubantia - wordt nog geen actie gevoerd. Voor de regio is ook nog niets gepland door de bonden CNV en FNV.

16 november