Joop Hassink: ‘Het leven is één groot feest’

Minh Tan (11) vliegt met ambulance­vlieg­tuig boven Enschede

17:02 ENSCHEDE - Ze vliegt deze zonnige zaterdag ook over de Grolsch Veste en kon de grasmat goed zien.De 11-jarige Minh Tan Vu is een van de vier kinderen die deze zaterdag vanaf Twente Airport de lucht in gaat met het ambulancevliegtuig Airvan GA8.