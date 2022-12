Joris (9) uit Boekelo blijft Joris, ook met kanker: ‘Ik mag geen rauw vlees, maar die artsen eten allemaal filet americain’

Henk (63) uit Enschede verkoopt dit jaar voor 16 miljoen aan zonnepane­len: ‘En de bouwer die me uitlachte, die is failliet’

ENSCHEDE - Hij moet het opzoeken op zijn computer, even later komt Henk Meulink (63) terug aan de telefoon. „Dit jaar hebben we 75.000 zonnepanelen verkocht”, klinkt het trots. „Een stijging van 75 procent ten opzichte van vorig jaar.”

15 december