‘Jumbo-meisje’ Sterre (19) uit Enschede gaat viraal op TikTok: ‘Gebeuren zoveel grappige dingen achter de kassa’

Drie dagen op rij uitverkoch­te zaal voor Enschedese theaterge­zel­schap in Haaksber­gen? ‘Sommige bezoekers geloven niet dat we amateurs zijn’

ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - Er zijn weinig amateurtheatergezelschappen die er in slagen drie avonden achter elkaar op te treden in een uitverkocht middelgroot theater. A Muse uit Enschede hoopt het over anderhalve week in Haaksbergen te doen.

10:31