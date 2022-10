Justitie is klaar voor het Twents liquidatieproces tegen godfather Simo D. en Marcus T.

De zittingen hebben volgende maand plaats in de streng beveiligde rechtbank op Schiphol. Woensdagmorgen was de laatste voorbereidende zitting in het monsterproces in Almelo. Het was een moment om de klokken gelijk te zetten voor het Openbaar Ministerie (OM), de verdediging en de rechtbank over het verdere procesverloop. De beide verdachten waren daar niet bij aanwezig.