Justitie wil definitief afrekenen met R. (40) uit Enschede, die van henneptelen zijn beroep heeft gemaakt

Justitie is de handel en wandel van Redoine R. (40) uit Enschede in de Twentse hennepwereld helemaal zat. De tijd van werkstraffen is voorbij. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaat hij drie maanden de cel in. En de bevraging door de rechtbank doet ook het ergste vrezen voor R.

R. ziet zichzelf vooral als slachtoffer. Het zijn de huurders van zijn panden die slechte bedoelingen hebben, laat hij ook deze maandagochtend weten in de Almelose rechtbank. Een bekende plek voor de Enschedeër, want in de voorbije jaren dook zijn naam al vaker op in hennepzaken.

Het is bingo

Ook nu zit hij er weer als verdachte van het bestieren van twee kwekerijen. In een pand aan de Floraparkstraat trof de politie meerdere kweekruimtes aan, met in totaal 342 planten.

Volgens R. werd het pand gehuurd door iemand die bij de politie bekendstaat als een armlastige sloeber die veelvuldig in de hulpverlening zit en rond moet komen van 50 euro per week. De voorzitter van de rechtbank: „Hoe ziet u dat voor zich? Hij zou 1200 per maand moeten betalen voor het pand, maar dat geld heeft hij niet eens.”

Onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat er in de afgelopen vier jaar slechts twee maanden iets van inkomen is geweest voor R. „De belastingdienst zegt dat u aan het windhappen bent. Met andere woorden, u leeft er lustig op los, zonder dat u een legaal inkomen lijkt te hebben”, zei de voorzitter.

‘Die boekhouder kennen we’

R. verklaart dat zijn boekhouder aan lager wal geraakt is en zijn administratie daardoor even stil heeft gelegen. Hij heeft een nieuwe boekhouder gevonden, maar als hij diens naam noemt, fronst de rechtbankvoorzitter de wenkbrauwen. „Die kennen we hier allemaal heel erg goed uit talloze drugsonderzoeken. Dat is niet bepaald een aanbeveling.”

In het dossier staan verklaringen van buurtbewoners rondom een pand van R. aan de Josinkstraat, waar hij zogenaamd een garage zou hebben. „De hele buurt verklaart dat het een dekmantel is voor hennepteelt. Er staat maandenlang een en dezelfde auto op de brug en er wordt nooit iemand gezien die sleutelt aan auto’s en uw verklaring daarover is, op zijn zachtst gezegd, bijzonder.”

Waslijst

En zo is het hele dossier een aaneenschakeling van ‘toevalligheden’ die R. plaatsen in een henneporganisatie. Het OM ziet R. als een grote speler in de hennepwereld. „Meneer heeft een waslijst aan opiumwetdelicten op zijn naam staan. Overal waar hij een pand heeft, komt vroeg of laat hennep om de hoek kijken. Hij weet van geen ophouden”, aldus de officier.

Quote Overal waar hij een pand heeft, komt vroeg of laat hennep om de hoek kijken Officier van justitie

140 mille moet terug

Die vindt dat het tijd wordt om af te reken met de notoire hennepteler R. „De tijd van taakstraffen is voorbij. Hij trekt anderen de ellende in om zelf buiten schot te blijven en denkt daarbij louter aan zijn eigen geldelijke gewin. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden is op zijn plaats. En het geld dat hij verdiend heeft met die hennepteelt moet ook terug en dat is berekend op 140.000 euro.”

Uitspraak over twee weken.