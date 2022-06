Kaal scheren voor goede doel: deze vijf Enschedeërs doen het, uit eerbetoon aan overleden vriend

Niet welvaart of economi­sche groei, maar het geluk van Twentena­ren wordt het belang­rijkst

ENSCHEDE - Het gaat vaak over welvaart en economische groei in de plannen van de Twente Board. Maar het samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheid gaat de focus verleggen: van welvaart naar welzijn. Niet alleen economische groei is belangrijk voor Twentenaren, hun geluk is nóg belangrijker.

23 juni