Kaart toont enorme hittestress in Enschede: ‘Leg nou eens een fatsoenlijk park aan in die afschuwelijke binnenstad’

De Enschedese datajournalist Jelmer Visser maakte die kaart op basis van Nasa-metingen. In de binnenstad liep die dag de bodemhitte op naar 47 tot zeker 53 graden. Die Nasa-gegevens waren vorige maand voor het eerst ook beschikbaar voor de Nederlandse steden.

Visser maakte met die metingen de hittestress in de Nederlandse steden inzichtelijk voor een breder publiek, tot op straatniveau. Er waren al wel hittekaarten van Nederland, zoals van de Klimatatlas. Maar die toont gevoelstemperatuur en het zijn schattingen. De Nasa toont de werkelijke bodemtemperatuur.

Eerder maakte hij naam met zijn gedetailleerde Coronakaarten. Nu geven zijn nieuwe hittekaarten een indringend beeld, vooral omdat hij ook de gebouwen in de stad op de kaart projecteerde. De kaarten tonen de schrikbarende hitte-eilanden in de binnenstad, die de leefbaarheid van die plek aantast.

‘Hitte-eiland’

Visser vergeleek de situatie in de stadscentra op 12 augustus, de derde dag van de hittegolf toen. Het werd die dag volgens het KNMI ongeveer 32,6 graden. Maar de bodem werd veel heter. De Haagse binnenstad wordt al jarenlang beschouwd als een berucht hitte-eiland. De stad is zich ervan bewust en denkt na hoe ze dit kunnen stoppen. Maar nu blijkt Enschede de Hofstad naar de kroon te steken. Verrassend?

Visser: „Ergens niet. De binnenstad heeft amper water en heel weinig groen. Maar hoe meer data ik verzamelde en visualiseerde, hoe meer het ging opvallen hoe enorm het probleem in de binnenstad van Enschede is. De bodemtemperatuur daalde amper beneden de 47 graden. Het liep op sommige plekken zelfs op tot richting de vijftig, of er overheen.”

Gezondheidsproblemen

Met de opwarming van de aarde is de hittestress in de stad - en dus ook de bodemtemperatuur - een niet te onderschatten probleem, stellen veel wetenschappers vast. Hogere sterftecijfers kunnen het gevolg zijn, met name onder ouderen. Maar ook andere gezondheidsproblemen (Longaandoeningen). Ook lagere arbeidsproductiviteit en meer agressie is denkbaar.

Bij hittegolven worden steden uiteraard het zwaarst getroffen. Dat komt door het typisch stedelijk landgebruik. Veel wegen en gebouwen, minder groen en water, minder wind. Steeds dichtere bebouwing vergroot die hittestress. Airconditioning en verkeer en andere activiteiten waarbij warmte vrijkomt maken het erger. En dan sneuvelen er ook nog eens vaak grote bomen in binnensteden, omdat ze voor overlast zouden zorgen (bv wortels die straten beschadigen.)

Uitschieter

Visser bracht met de Nasa-data als eerste de situatie in Enschede, Arnhem, Eindhoven, Den Haag, Groningen, Tilburg en Utrecht en Almere in kaart. Hij wil het uitbreiden tot 20 steden. Vermoedelijk ook met Hengelo, Almelo en Oldenzaal.

Enschede is tot op heden dus een uitschieter. „Echt boven gemiddeld. En als je inzoomt: het Van Heekplein, de Haverstraatpassage, de Stadsgravenstraat… Zeg maar ten oosten van de Oude Markt, dat schiet er in de stad bovenuit. In de binnenstad waar veel mensen komen schiet de bodemtemeratuur van 47 naar 50 graden.”

Vredestein het heetst

Heetste plekje overigens: Apollo Vredestein (54,8 graden). Uit de kaart blijkt verder dat - logischerwijs - de parken een stuk koeler zijn. Van de woonwijken gaat het vooral aan de randen van de stad goed. Stokhorst, Helmerhoek, Stroinkslanden en de wijk bij het Zweringbeekpark.

Dat stedebouwkundigen daar iets aan kunnen doen maken de kaarten ook duidelijk. „De manier waarop het nieuwe deel van het Koningsplein bij het ziekenhuis is vormgegeven. Daar was de grondtemperatuur 45,5 graden Celsius. Bijna 4 graden koeler dan het aangrenzende deel. Bij renovatie van stedelijk gebied moet daar dus goed rekening mee worden gehouden, lijkt me. Als ik kijk naar Almere. Dat heeft in Nederland niet echt een positieve klank als aantrekkelijke stad. Maar daar is het centrum echt veel koeler. Omdat het ruimer is opgezet, meer groen heeft, meer water.”

© Reinier van Willigen

Onderschatting van het probleem

Wat Visser ergens wel verrast is dat Enschede het probleem lijkt te onderschatten. Hoewel de overheid - in elk geval op papier - het aanpakken van deze ‘hotspots’ steeds meer als topprioriteit noemt. Toen recent in Enschede het plan voor een een nieuwe woontoren werd gelanceerd, reageerde Visser met enige verbijstering op Twitter. „Oh leuk. Weer een woontoren. Leg nou eerst eens een fatsoenlijk park aan in die afschuwelijke binnenstad hier.”

Hij kijkt met bewondering bijvoorbeeld naar het Bosk-project in Leeuwarden, waar een tijdelijke mobiel bos van 1200 bomen de stenige staten omtoverde tot groene oases. Die bomen krijgen nu een permanente plek in de stad.

Grote fontein

Want meer groen en water helpt. „Denk alleen al eens aan een grote fontein in de binnenstad, op het Van Heekplein of zo. Heeft de stad ook gelijk een landmark. Maar je kan echt meer doen, als je kijkt naar andere steden in de wereld die al langer ervaring hebben met hittestress. Maar om te beginnen: centrum Enschede kan wel wat meer groen gebruiken. Ik loop nu wel met een andere blik door Enschede.”

Onbewolkt

Visser maakt gebruik van de data van de satelliet van het ECOSTRESS-project van de NASA en het California Institute of Technology. De satelliet vliegt ongeveer drie keer per week over Nederland. De gegevens zijn echter pas goed bruikbaar op een moment dat de lucht volledig onbewolkt is met temperaturen boven de dertig graden. Dat was vrijdag 12 augustus rond tien over half twee het geval.

Visser: „Het zijn dan echt heel rauwe data. Je komt er niet gemakkelijk bij. De verwerking is complex, en dan moet je er nog een begrijpelijke kaart van maken. Ik heb vaak gedacht: waar ben ik aan begonnen. Voor wetenschappers zijn mijn kaarten niets nieuws. Maar ik wilde dit probleem vooral voor gewone mensen in beeld brengen, zodat zij het ook kunnen begrijpen. Ik ben geen klimaatwetenschapper. Maar ik heb wel ideeën hoe het in Enschede beter kan. Ik wil best met de gemeente meedenken. Maar dan wel beetje doorpakken; niet van praatgroep, naar praatgroep.”

Volledig scherm Zo heet was de bodem op deze plekken. © Jelmer Visser