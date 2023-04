Kale Fidelio van de Reisopera voert publiek van donker naar licht

Het is een klassieke vraag in een bekend familiespel: hoeveel opera’s schreef Beethoven? Dat het er slechts bij eentje is gebleven ligt mede aan het feit dat hij eindeloos aan die ene heeft lopen schaven. Wat in 1805 begon als een opera over huwelijkstrouw, werd uiteindelijk in 1814 een politiek geladen verhaal over vrijheid dat elke regisseur voor grote uitdagingen stelt.