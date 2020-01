Kamerlid: laat club met rubber in kunstgras niet aan lot over

Het sportbedrijf van de gemeente Enschede werd half december veroordeeld voor milieuvervuiling door rubberkorrels die buiten kunstgrasvelden zijn terechtgekomen. Volgens de strafrechter is sprake van opzettelijke vervuiling, omdat niet voldoende is gedaan om de korrels uit de natuur te houden. Het vonnis heeft mogelijk landelijke consequenties.

Problematisch of niet?

Von Martels, Kamerlid uit Dalfsen, wil van de ministers weten of het klopt dat in negen van de tien Nederlandse gemeenten nog altijd rubbergranulaat op kunstgrasvelden ligt en of de ministers dat problematisch vinden.

Kurk als vervanger

Als het rubbergranulaat vervangen moet worden, wil Von Martels weten of kurk als vulling een optie is. Zo ja, vraagt hij zich af of dit mogelijk is op dezelfde matten of dat hier andere matten voor nodig en wat dan ongeveer de financiële consequenties zijn van dit soort keuzes voor sportverenigingen.