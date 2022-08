Kamperen in Enschede Noord in plaats van zonnig Frankrijk ‘Dichtbij huis nieuwe mensen ontmoeten’

Met de tent naar Frankrijk of Italië? Kamperen kan ook gewoon in Enschede Noord. Op de buurtcamping van welzijnsclub Alifa eind deze maand. Wijkwerker Marijn Heinemans vertelt over de tweede Enschedese buurtcamping.

Onlangs was er een buurtcamping in het Wooldrinkspark, afgelopen weekend kon je kamperen op het Van Heekplein en straks in Enschede Noord. Is dit de zomertrend?

„De camping in het Wooldrikspark is ook door ons georganiseerd, dat was de eerste buurtcamping in Enschede. Dat er gekampeerd is aan het Van Heekplein wist ik niet. Het leuke is dat je niet ver weg hoeft om in een andere wereld te komen. Ik ben zelf bij de buurtcamping in het Wooldrikspark gaan kijken. Zodra je op de camping bent, kom je meteen in een andere wereld terecht. Dan ben je vergeten dat je in je eigen buurt bent, dat hoorde ik ook van de deelnemers en mijn collega’s van Alifa.”

Wat zijn de ervaringen van de vorige buurtcamping eind juli?

„Wij doen dit met buurtbewoners, Alifa en de Twentse Alliantie om mensen met elkaar in contact te brengen. Mensen die wel of niet op vakantie gaan. Mensen die weinig of meer te besteden hebben. Zodra je op de camping bent, ben je allemaal samen. Mensen helpen elkaar met het oppompen van de luchtbedden en het opzetten van de tent. Er is meteen een gezellige campingsfeer.”

Wat is de charme van de buurtcamping?

„Je bent dichtbij huis en ontmoet nieuwe mensen. Je kunt gewoon op de fiets komen. De kosten zijn laag, per volwassene kost het tien euro, inclusief eten. Kinderen zijn gratis. Ons doel is dat we mensen uit de buurt samen laten kamperen. Het mooist is dat er mensen komen die elkaar normaal niet ontmoeten.”

Enschede Noord, dat is ook Lonneker of de natuur bij het vliegveld, waarom kies je daar niet voor?

„We hebben bewust een locatie in de wijk gezocht omdat het gaat om kamperen in je eigen buurt. Op het terrein bij de Korfbalvereniging Rigtersbleek kunnen we de douches en de toiletten gebruiken.”

Hoe gaat het kamperen op de buurtcamping praktisch in zijn werk?

„We hebben straks twintig tenten, we kunnen uitbreiden tot 25. De helft is inmiddels gevuld. Je maakt gebruik van onze tent en moet zelf slaapspullen en een luchtbed meenemen. Wij verzorgen het eten, de eerste avond is er een BBQ een de tweede avond lekker makkelijk: patat. We houden allerlei activiteiten zoals touwtrekken, knutselen, weerbaarheidstraining en karaoke. Maar je kunt ook ontspannen bij je tent.”

De buurtcamping Noord is van 26-28 augustus op het terrein van Korfbalvereniging Rigtersbleek. Meer info en aanmelden via https://debuurtcamping.nl/camping/enschedenoord-debleek/