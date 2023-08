Kamperen op een rumoerig Van Heekplein: net als je slaapt komt een schreeuwer voorbij of bouwt de churrosman zijn kraam op

Bodi eerste baby in voormalig senioren­com­plex in Glanerbrug: ’Zo mooi dat we hier nu een klein wondertje hebben’

In seniorencomplexen wonen tegenwoordig steeds minder vaak alleen maar 65-plussers. Met als gevolg dat meerdere generaties vaker onder één dak wonen. En dat leidt tot bijzondere taferelen, zoals nu in Glanerbrug. „Zo mooi dat we hier een klein wondertje hebben.”