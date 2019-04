Kampioensduel FC Twente toch op grote schermen in Enschede

Deze Twentse steden krijgen in de zomer megazand­bak in het centrum

16:43 Een levensgrote zandbak siert deze zomer het centrum van Enschede, Hengelo en Almelo. De drie steden doen mee aan het evenement ‘Sand in the City’, waarbij gedurende een maand een metersgrote zandbak in de stad staat. Kinderen kunnen spelen in het zand, ook zijn er tal van andere activiteiten.