Kan het wel of kan het niet? Dat is de grote vraag bij de marathoncheck van het MST

Gespannen gezichten in de wachtkamer van afdeling C11 in het MST Enschede. Allemaal hardlopers en loopsters die vanavond van de specialisten het verlossende ‘ja’ willen horen. Kan ik deelnemen op zondag 24 april of moet ik me zorgen maken? Met een grote lach op zijn gezicht kijkt orthopedisch chirurg Bart-Jan Veen de wachtruimte in. „Het is drukker dan we hadden durven dromen. We hebben 80 aanmeldingen, dus het wordt een latertje.”