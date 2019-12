Kan steun van gemeente Enschede aan FC Twente wel of niet door beugel?

Oudejaars­feest HELLO in Enschede houdt na één editie op te bestaan

5 december ENSCHEDE - Het grootschalige oud- en nieuwfeest HELLO keert niet terug in deze regio. Vorig jaar was de eerste editie van HELLO in Expo Twente. Toen trokken duizenden feestgangers naar de hal voor optredens van onder meer De Jeugd van Tegenwoordig, Kraantje Pappie en Brennan Heart.