Karim El Ahmadi sluit een terugkeer bij FC Twente niet uit: ‘In Enschede vind ik mijn rust’

Karim, hoe is het leven in Saoedi-Arabië?

Ik woon hier nu anderhalf jaar, en in het begin was het best moeilijk. Ik moest wennen aan het land, de cultuur. Maar het is echt aan het veranderen. Het land zelf wordt opener. Er zijn meer leuke restaurants, de mensen zijn prettig. Het is hier altijd goed weer, al is het soms wel erg warm. Mijn vrienden en familie komen vaak op bezoek. Ik beheers de taal, dat helpt natuurlijk ook. En Mekka is in de buurt, 40 minuten rijden.