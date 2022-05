Kartrekker Rien Wilderink is trots: ‘Rijke wijk Vaneker past ook in Enschede en er kan er nog wel een bij

ENSCHEDE - Zou je hier (zie foto 1) willen wonen? Dit voormalige zomerhuisje van de textielfamilie Blijdenstein is de laatste grote kans op een perceel in de exclusieve parkwijk ’t Vaneker aan de rand van Enschede. Begin maar vast te sparen, tweede helft dit jaar komt het hans-en-grietjehuis op de markt. ’t Vaneker, pronkstuk van particulier opdrachtgeverschap, is bijna af. Een rondleiding aan de hand van foto’s.

Wat hier aan de noordkant van Enschede gebeurt overtreft de verwachtingen. In zo’n zeven jaar tijd werden en worden er in ’t Vaneker 263 woningen in het groen gerealiseerd. „In Enschede - toch niet de rijkste stad - is er gewoon plek voor! Of het zo zou uitpakken, vond ik best spannend”, zegt Rien Wilderink die in die jaren de unieke stekjes aan de man heeft gebracht.

Trouwens, bij het Blijdenstein-optrekje zit een flinke lap grond waarop je nog een huis naar eigen smaak mag bouwen. En waarschuwing: de aan het zomerhuisje in de loop der tijd vastgegroeide ruimten, moet je slopen. Het moet weer oorspronkelijk worden. Die dakkapellen zijn dat niet.

2. Het theehuisje

Foto 2. Hier genoot vroeger familie Blijdenstein de high tea.

Of zou je hier (foto 2) willen wonen? Dat is jammer dan, te laat. Verkocht. Helemaal aan de andere kant van het 100 hectare grote gebied had de familie Blijdenstein zijn charmante theehuisje. Het is uit 1909. Op de machtige boom is met punaise een blaadje geprikt: ‘Graag niet verder snoeien’. Met een telefoonnummer.

„Met Ilona Sanders”, klinkt het aan de andere kant. Zij en haar man Johan Nieuwenhuis wonen al vier jaar op 't Vaneker. Wandelend met hun kleine kinderen kwamen ze steeds langs dit schattige theehuisje. „Ik zei: Als het te koop komt, wil ik er wel wonen.”

Quote Ik zei als het theehuisje te koop komt, wil ik er wonen. Het voelt nu als een cadeautje Ilona Sanders,, bewoner ’t Vaneker

Toen het zover was lootten ze mee: 170 kandidaten voor 17 kavels. Zij hadden geluk en mochten als derde kiezen. Beet! Ze gaan het huisje helemaal in de oude staat herstellen, met veranda, en ze bouwen er een echt woonhuis bij. Mei volgend jaar hopen ze te verhuizen. „Het voelt als een cadeautje”, zegt Sanders.

3. Hogere inkomens

Foto 3. Rien Wilderink leidt het team dat de kavels aan de man heeft gebracht.

Rien Wilderink laat het hier graag zien, maar anders dan Sanders zou hij in ’t Vaneker niet willen wonen. Hij is een mens van het centrum. Stadsmens Wilderink is de projectmanager. Hij is geen opschepper en je moet behoorlijk je best doen om van hem te horen dat hij best trots is. Maar hij is het wel.

De prijzen van de laatste kavels zijn vorig jaar na hertaxatie fors verhoogd, met een dikke miljoen voor de gemeente extra tot gevolg. Wilderink voorspelt dat aan het einde van de rit van ’t Vaneker de baten tegen de lasten opwegen en er misschien net iets overblijft. Een prachtig resultaat als je het vergelijkt met buurman Twente Airport.

Quote In andere dure nieuwbouw­wij­ken is het aantal bewoners van buiten de regio nihil. Rien Wilderink,, projectmanager ’t Vaneker

Maar bepalender voor zijn trots is dat 30 procent van de wijkbewoners van buiten de regio komt. Er is een groepje ziekenhuisspecialisten neergestreken, er wonen directeuren en mensen van de universiteit. Aantrekkelijk zijn voor de hogere inkomens was de doelstelling met ook een regionaal belang: anders zijn er straks wel zieken maar geen artsen in het oosten.

Volgens Wilderink zou er in Enschede best nog één zo’n buurtje bij kunnen. Maar niet meer onder zijn hoede. Wilderink gaat volgend jaar met pensioen. Laat de nieuwe gemeenteraad maar uitzoeken waar dat het beste kan, is zijn idee.

4. Zo begon het

Foto 4. Toen de eerste kavels in optie werden gegeven, ontstond er een tentenkampje van mensen die er als de kippen bij wilden zijn.

Toen de wijk in 2014 van de papieren fase naar de werkelijkheid ging, bleek de belangstelling groot. Mensen kampeerden voor de deur van Wilderinks kantoor voor een optie (foto 4). Voor menigeen bleek dat later te hoog gegrepen. Wilderink vertelt dat 25 tot 30 procent weer van die veel te grote en kostbare lap grond af wilde.

Als dat binnen een maand was, vloeide er geen bloed uit. Gebeurde het binnen een half jaar, dan moest een administratieve vergoeding worden betaald. Daarna was er geen ontkomen meer aan. Enkele weken geleden zijn de laatste elf kavels in optie uitgegeven. Voor elk ervan staan acht wachtenden in de rij.

5. Schuurbunkers

Foto 5. Een oude militaire garage verandert in een complex met vier koopwoningen.

Het Vaneker bestaat hoofdzakelijk uit het vroegere Zuidkamp, onderdeel van het militaire complex van vliegbasis Twente. Het was niet toegankelijk voor de gewone burger. Het was omheind en aan het begin van de Zuidkampweg stond een wachter in zijn wachthuisje bij de slagboom en vroeg: „Waar gaan wij naartoe?”

Waar zou dat huisje naartoe zijn gegaan?

Veel van de militaire gebouwen hebben de vorm van Twentse boeren schuren. Het was de camouflagearchitectuur van de Duitsers waarmee ze hun bunkers op het geannexeerde vliegveld vanuit de lucht onherkenbaar wilden maken. De geallieerden moesten denken dat het stallen en boerderijen waren (foto 5). Het was de tijd van de Tweede Wereldoorlog.

6. Zoveel mogelijk

6. Een creatieve manier om meer licht binnen te krijgen en het oorspronkelijke dak in takt te houden.

Projectontwikkelaars spelen in ’t Vaneker geen rol. Het draait om particulier ondernemerschap. Iedereen mocht er dus doen waarin hij zin had. Er waren wel wat beperkingen: de oude legergebouwen moesten zoveel mogelijk in takt blijven om hun cultuurhistorische waarde. Een dakkapel in de potdichte daken was niet de bedoeling.

Dat leidde tot spitsvondigheid, bijvoorbeeld het dak in zijn geheel optillen en er een strook ramen onder zetten (foto 6). Of het leidde tot discussie met de stadsbouwmeester over wat de woordjes ‘zoveel mogelijk’ eigenlijk betekenen. En daarom hebben sommige van de 35 getransformeerde luchtmachtbunkers, toch bouwmarktkapellen.

7. Bonte schakering

Foto 7. Een bonte schakering aan architectuur: hypermodern achter traditioneel.

Als je niet genoeg geld hebt om in ’t Vaneker te slapen, kun je je er in het weekend altijd nog vergapen aan de architectuur, samen met andere woningtoeristen. Ook op die manier is de wijk in trek. Het is een kakofonie aan bouwstijlen. Enschede heeft volgens Wilderink zelfs polderstad Almere nog uitgelegd hoe je het zo bont kunt maken. (foto 7)

Maar het grote verschil: Almere maakt iets in het niets en Enschede bouwt op geschiedenis en tussen de tientallen jaren oude majestueuze bomen, die ook zoveel mogelijk moeten blijven staan. Ook wat betreft beplanting zit daar rek in: zoveel mogelijk.

Daarom heeft Ilona Sanders dat briefje op de kastanjeboom gepind. „Er is helaas veel te veel gerooid”, vindt ze. „We gaan ook het bos terugbrengen.” Natuurmonumenten heeft verderop een deel veilig gesteld, herkenbaar aan het niet gemaaide gras.

8. Met de dieren

Foto 8. Alsof er ook een makelaar voor vleermuizen is.

Als je een vleermuis bent, dan word er aan je gedacht. Word je verjaagd uit je militaire schuur omdat die voor mensen vrij komt, dan heb je recht op een alternatief. Rien Wilderink wijst het woonhuis aan waar enkele dakpannen iets opstaan. Hier leven mensen (beneden) en vleermuizen (op zolder) gewoon vredig samen.

Vleermuizen hebben zelfs nog wat keuze: je kunt ook terecht in het Vleermuizenhotel (foto 8). In natuurminnend ’t Vaneker staat een smal en hoog metselwerk met invliegkieren op dezelfde hoogte als waar vleermuizen vandaan kwamen. De vleermuizen zijn bezig met verkenningsvluchten, ze vertrouwen de boel nog onvoldoende.

9. Wachtershuisje

Foto 9. Het wachthuisje van de Luchtmacht dat bij entree van het Vaneker in Enschede terugkeert (artist impression).

Als Rien Wilderink terug is op zijn stek Zuidkamp 1, de entree van de wijk, vraagt hij: „Ken je het wachthuisje van de luchtmacht en de slagbomen nog?” En dan vertelt hij met plezier dat hij het heeft veilig gesteld en dat het terugkeert op deze plek (foto 9).

Hij vindt zo’n historische aandachtstrekker bij binnenkomst mooi. Maar ze is ook functioneel, met als boodschap niet te hard te rijden. Door ’t Vaneker lopen van alle kanten voet- en fietspaden. Ontsluitingen voor de auto zijn beperkt. Verkeersdrempels werden ongepast geacht, wegverspringingen bij kruispunten konden wel.

Maar je zou op de trottoirloze klinkerstraat best hard kunnen. Dat moet niet, want er spelen kinderen en kijk, daar loopt een haan midden op de weg.