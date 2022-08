Keolis heeft geleerd van problemen met elektrische bussen: ‘Het had zorgvuldiger gemoeten’

Het was een unieke operatie. Eentje waar ze bij Keolis trots op waren. Het Franse vervoerbedrijf verving als eerste in Europa de volledige vloot dieselbussen in de regio IJssel-Vecht voor elektrische. Maar dat er in anderhalf jaar tijd 9,5 ton CO2-uitstoot bespaard werd en 36 miljoen kilometer zonder diesel werd gereden, dat klanten en omwonenden de stille bussen waarderen, daar had uiteindelijk niemand het over. Daarvoor waren er te veel problemen.