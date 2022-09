Kerncentrale in Lingen toch dicht op 31 december

TUSSEN KAF EN KOREN Niet meer bang voor de duivel, het is de mens zelf die we moeten vrezen

ENSCHEDE - Geloven we tegenwoordig nog in de duivel? Nee, niet of nauwelijks meer. In de duivel als de verpersoonlijking van het kwaad gelooft heden ten dage geen weldenkend mens. Al is de duivel in onze gedachten soms nog wel een realiteit.

6 september