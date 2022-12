Kettingbotsing met vier auto’s op Gronausestraat in Enschede

Ziekenhuis Enschede kan nu de geïmplan­teer­de pijnonder­druk­ker van Wilma op afstand besturen

ENSCHEDE - Ze had zoveel pijn in haar benen dat wat haar betreft het hele onderlichaam eraf mocht. Nu fietst en wandelt ze weer dankzij pijnbestrijding middels een geïmplanteerde ruggenmergstimulator. Het ziekenhuis MST kan die op afstand controleren en bijstellen. Wilma Oldenboom is blij: „Als het niet hoeft, ga ik liever niet naar het ziekenhuis.”

