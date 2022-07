Keukenbrand in woning aan Adam Pijnackerstraat in Enschede

Enschedese Hellen van Rees ontwerpt in tien jaar voor Lady Gaga en Vogue Italia

ENSCHEDE - Wat ooit begon als een atelier op een reservekamertje in een klein appartement in Hengelo is door de jaren heen uitgegroeid van samenwerkingen met Vogue, naar een nieuwe, duurzame manier van mode. Daarom startte modeontwerper Hellen van Rees enkele jaren geleden met één collectie, waar af en toe nieuwe items aan worden toegevoegd. Met dit jaar een wel heel bijzondere lijn: kledingstukken gemaakt van materiaal uit collecties van de afgelopen tien jaar.

19 juli