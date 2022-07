Kickbokslegende Peter Aerts houdt Enschede voor gezien en vertrekt naar ‘walhalla’ Japan

De voormalige topsporter (51) woont in Enschede, maar gaat de sportieve bakens verleggen naar Japan. „We hebben net een appartement gehuurd in Tokyo”, vertelt zijn vrouw Esther. Het kostte het stel amper moeite om geschikte woonruimte te vinden in de Japanse hoofdstad met z’n bijna 14 miljoen inwoners. „Peter is in Japan veel en veel bekender dan in Nederland. Hij is daar een held, een legende. Alle deuren gaan daar voor hem open.”