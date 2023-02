Kijktip! Enschedeër Bas Nijhuis doet mee aan dit bekende programma

indebuurt.nlVan het Enschedese nieuws is Bas Nijhuis vast op de hoogte, maar hoe zit dat bij het landelijke nieuws? Dat zien we in het nieuwe seizoen van Dit Was Het Nieuws, waar ook hij te zien is.

Bij tv-programma Dit Was Het Nieuws wordt de kennis van verschillende BN’ers getest. Zo ook Bas Nijhuis. Hij staat er niet alleen voor, maar wordt begeleid door teamcaptain Jan Jaap van der Wal of teamcaptain Peter Pannekoek. Het seizoen start in maart en loopt tot aan eind april.

Elke uitzending een oud-Enschedeër

Leuk weetje: in elke uitzending van DIt Was Het Nieuws is een oud-Enschedeër te zien. Presentator Harm Edens – die ervoor zorgt dat het programma soepel verloopt – komt namelijk uit Wesselerbrink!

Bas op televisie

Bas moet de komende tijd vaak Tubantia en andere media lezen om op de hoogte te zijn van al het nieuws. De Enschedeër is met name bekend als nationaal en internationaal scheidsrechter, maar wie weet ontpopt hij zich tot een ware nieuwsgenie!

Dit Was Het Nieuws

Dit Was Het Nieuws is al jarenlang een bekend tv-programma. De satirische show was in 1996 voor het eerst op de buis en kende in de jaren daarna meerdere teamcaptains. Het nieuwe seizoen start woensdag 9 maart om 21.31 uur. De aflevering met Bas Nijhuis is op woensdag 15 maart. Kleine tip: als je onze stadsgenoot in actie wil zien, kun je nog tickets voor de uitzending bestellen!

