Kim Kötter en Lisette Lubbers openen pop-upstore in Enschedese binnenstad: ‘Beetje bang dat het heel druk wordt’

‘Zolang er geen nieuwe plek is, blijven de asielzoe­kers in vertrekhal op vliegveld bij Enschede’

ENSCHEDE - De vijftig asielzoekers die in de vertrekhal van Vliegveld Twenthe zitten, blijven daar totdat duidelijk is waar ze naartoe moeten. Dat hebben omwonenden in een brief te horen gekregen.

4 november