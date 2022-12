Kinderen van Marilena hebben nu ook Sinterklaas, dankzij Meta van Voedselbank Enschede-Haaksbergen

Met video Help! Er is een ufo geland in een doodgewone wijk in Haaksber­gen en die kost 1,3 miljoen

HAAKSBERGEN - Midden in de vrij gewone wijk De Veldmaat staat een villa van internationale allure. Ontworpen door twee al even internationaal gerenommeerde architecten uit Amsterdam. Zij wilden zich voor een keer uitleven op een woonhuis in plaats van grote luxecomplexen in binnen- en buitenland.

