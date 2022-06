met video Russische militairen worden vanaf dak in Enschede afgeluis­terd: ‘Het gebied ligt aan alle kanten onder vuur’

ENSCHEDE - Russische militairen in Oekraïne worden afgeluisterd via communicatieapparatuur van de Universiteit Twente. Voor de Experimentele Telecommunicatie Groep Drienerlo, de UT-radiovereniging, is het een mooi uitvloeisel van hun hobbyproject. „Ik ga ervan uit dat de inlichtingendiensten dit zelf ook hebben.”

8:00