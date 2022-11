Kippenvel met Evert ten Napel in het Wilminktheater in Enschede

Bestuur Universi­teit Twente: ‘Banden met Shell verbreken? Geen sprake van’

ENSCHEDE - Het bestuur van de Universiteit Twente gaat niet in op de eis van klimaatactivisten om de banden met Shell te verbreken. We is het bereid om in gesprek te gaan met de groep van wetenschappers die dinsdagochtend op de Campus actie voerden. Scientist Rebellion afdeling Twente verhinderde samen met Extinction Rebellion Enschede een half uur lang het vertrek van studenten werktuigbouwkunde naar de Shellraffinaderij in Pernis.

23 november