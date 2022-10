Kledingswap op UT-campus in Enschede: ‘We moeten het armoedeprobleem onder ogen zien’

Politie Twente vindt dode cavia’s en parkieten bij vrouw (23) die al twee keer eerder op verwaarlo­zing werd betrapt

HAARLE/ENSCHEDE - De politie Twente heeft maandagmiddag meerdere dode cavia’s en parkieten gevonden in een schuur in Haarle. De eigenaresse, een 23-jarige vrouw uit Enschede, is een bekende van de politie: eind vorig jaar en begin dit jaar werden al dieren bij haar weggehaald, omdat ze deze verwaarloosde. „Dit is mensenleed, zichtbaar door dierenleed.”

11 oktober