Kleurrijk olympisch dorp verrijst in Enschede: ‘Meedoen is belangrijk, maar optreden van Jannes ook’

Forse celstraf­fen dreigen voor mannen uit Hengelo en en Enschede na vondst van partij wiet van een miljoen

ALMELO/HENGELO - Was het een toevallige vondst of wist de politie dat Rhandy B. uit Enschede op 15 maart 2020 met 50 kilo gedroogde wiet onderweg was? Donderdagmiddag stond B. samen met plaatsgenoot Roelof H. en Teunis de G. uit Hengelo voor de rechtbank in Almelo.

16:55