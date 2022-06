Klimaatminister Rob Jetten maakt ‘proefrit’ in Twentse waterstofauto: ‘Rijdt best lekker’

Of hij een ‘proefritje’ wilde maken in een waterstofauto? Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, hoefde er niet lang over na te denken. Binnen no-time ‘vouwde’ racefan Jetten zich in de lage bolide, om op de parkeerplaats in Enschede een korte ‘proefrit’ te maken. „Dat rijdt best lekker eigenlijk”, zei hij na afloop.