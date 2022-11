Klimaatrebellie slaat over op universiteit Twente: professor en studenten blokkeren vertrek naar Shell

Vaker het huismerk, minder luxe: Twentse supermark­ten zien het koopgedrag van de consument veranderen

HAAKSBERGEN - Ons koopgedrag in de supermarkt verandert. De eerste prijsstijgingen in het voorjaar hadden nog weinig effect. Maar inmiddels stappen we massaal over op huismerken en aanbiedingen. Sinds de zomer letten we echt op de prijzen.

21 november