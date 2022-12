Knuffel plukken in de kersttuin van Jongbloed Fiscaal Juristen aan de Marthalaan: ‘Die blije koppies zijn onbetaalbaar’

ENSCHEDE - In de kersttuin van Jongbloed Fiscaal Juristen aan de Marthalaan 5 in Enschede kunnen kinderen een gratis knuffel uit de boom halen.

Meerdere keren per dag moeten ze worden bijgevuld, de knuffels in de kersttuin van Jongbloed Fiscaal Juristen in Enschede. Ouders, kinderen, scholen en bedrijven uit de omgeving hebben ruimschoots hun knuffels gedoneerd. Tot en met komende vrijdag kunnen kinderen aan de Marthalaan 5 een gratis knuffel uit de kerstboom plukken: „Een aardigheidje voor kinderen uit de buurt, maar ook voor families die het financieel niet zo breed hebben”, aldus Cyrilla Holkenbrink van Jongbloed. Iedere werkdag van 9:00 tot 18:00 uur kunnen kinderen met hun ouders, vriendjes of opa en oma langskomen om een leuke knuffel uit te zoeken, daarna gaat de poort naar de kersttuin dicht.

Wel moeten de knuffels deze week even opdrogen in de vensterbank, want zonder dak boven hun hoofd en met de huidige weersvoorspellingen kunnen de knuffels wat nat worden in de buitenlucht. „Gelukkig vinden de meeste kinderen een natte knuffel niet zo erg. Binnen de kortste keren is ‘ie weer droog”, vertelt Holkenbrink.

Aardigheidje

Volgens Holkenbrink is de kerstknuffelactie vorig jaar begonnen voor kinderen in de buurt in de coronaperiode. „Maar we kregen zoveel positieve reacties, dat we besloten het dit jaar gewoon nog een keer te doen”, vertelt ze. Zo werden er vorig jaar vijfhonderd kinderen verblijd met een knuffel of cadeautje uit de kerstboom. Dit jaar hoopt Dennis Jongbloed, eigenaar van Jongbloed Fiscaal Juristen, nog meer blije gezichten te zien. „Die blije koppies zijn onbetaalbaar.”

Wat er gebeurt met de overgebleven knuffels is volgens Holkenbrink nog niet duidelijk: „We hopen eigenlijk dat alle knuffels en cadeautjes aan het einde van de actie gewoon vergeven zijn. Als dat niet zo is bewaren we ze voor volgend jaar, of gebruiken we ze voor de Jongbloed Foundation.”