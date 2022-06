Koekoek van de insectenwereld: de goudwesp

MET VIDEO Van afwashulp tot eigenaar nieuw distribu­tie­cen­trum: het succesver­haal van vluchte­ling Simon Mirza uit Enschede

ENSCHEDE Zeventien was Simon Mirza, toen hij met zijn broertje uit Syrië vluchtte en in het azc in Slagharen terechtkwam. Zijn eerste baan in Nederland was afwashulp in de horeca. Ruim 30 jaar later opent hij het nieuwe, grote distributiecentrum van zijn horecagroothandel Crown Food XL.

2 juni