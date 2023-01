Koffie komt terug als oesterzwam: hoe circulair culinair wordt en op het bord belandt in Enschede

Anne doet aan birdnes­ting: ‘Het is geen fijne situatie, maar we maken er het beste van’

OVERDINKEL - Birdnesting heet het. Een vorm van co-ouderschap waarbij de kinderen in het ouderlijk huis blijven wonen en hun gescheiden ouders er om en om verblijven. Het is de laatste jaren in zwang geraakt. Maar hoe bevalt het? „Voor onze kinderen is het erg prettig, maar ik zit in de overlevingsstand.”

