Komen er appartementen in deze verborgen parel in Enschede? Er is ook een heel ander plan

Het karakteristieke gebouw aan de Stadsgravenstraat is een verborgen pareltje in de binnenstad. Het is nu nog in gebruik als opslagruimte van het naastgelegen Lampenpaleis. De eigenaar wil zijn zaak uit de binnenstad verhuizen en zijn vastgoed aan de Stadsgravenstraat verkopen.

De potentiële nieuwe eigenaar is een projectontwikkelaar die een heel andere invulling voor ogen heeft met het grote pand op de hoek van de Stadsgravenstraat en Van Lochemstraat. Op de begane grond zou in ieder geval horeca komen, één of twee zaken. De rest van het gebouw en het monumentale ‘jodenschooltje’ ernaast bieden ruimte voor meerdere luxere appartementen.

De plannen zijn wel ingediend bij de gemeente, maar het wachten is op groen licht. Desondanks is de Stichting Cultureel Erfgoed nu al opgestaan voor een mogelijk nieuw initiatief voor het tentoonstellen van de Joodse geschiedenis van Enschede in de oude Joodse school. „Wij zijn zeer benieuwd of hier kansen liggen voor een herdenkingsplaats”, aldus de stichting in haar Erfgoed Magazine Enschede.

De geschiedenis van het pand gaat terug tot 1865. In 1834 werd in de Stadsgravenstraat de eerste synagoge van Enschede ingewijd. Bijna dertig jaar later ging die bij de Stadsbrand van 1862 geheel verloren. In 1865 kon men mede door een gift van 1000 gulden uit het gemeentelijk opbouwfonds een nieuwe synagoge bouwen in de Stadsgravenstraat. Naast de sjoel werd ook een Joodse school gebouwd. De sjoel werd begin vorige eeuw gesloopt, maar de originele gevel van de Joodse school bestaat nog steeds.