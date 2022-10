Komst azc lijkt onvermijdelijk: Rijk wijst aan en Enschede heeft het maar uit te voeren

Buren opgepakte fietsenma­ker in Enschede schrokken zich rot: ‘Maar laten we niet te snel oordelen’

ENSCHEDE - De politie heeft dinsdagmorgen een grote hoeveelheid gestolen fietsen in beslag genomen bij de Doe Het Zelf Fietsenmaker in Enschede. De 44-jarige exploitant is na enig verzet aangehouden voor heling. Het gaat vooral om elektrische fietsen.

