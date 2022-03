Komt het goudgele graan terug op de Twentse essen?

Eénpitter Jan ten Wolde voelt dat hij het met zijn grote bek alleen moet doen in Enschede

ENSCHEDE - Zijn felrode jack doet vermoeden dat hij voor de PvdA op pad is. Maar waar groepen sociaaldemocraten met een roos jacht maken op de kiezersgunst, daar trapt Jan ten Wolde als eenzame fietser met zijn actieborden heel wat kilometers weg in de campagne. Hij voert zijn eigen eenmanslijst aan in Enschede. „De noodtoestand moet worden aangepakt.”

10 maart