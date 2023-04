Koningsdag 2023: alles wat je moet weten over de Matjesmarkt in Enschede

Enschedeër krijgt 18 maanden cel voor eenzame dood kwetsbare bewoner drugspand

Een 32-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot 18 maanden cel. De rechtbank in Almelo oordeelt dat hij vorig jaar Bashar Fathallah (66) zo zwaar mishandelde dat de broze man er in het ziekenhuis aan overleed. De aanleiding was een ruzie tussen beide kamerhuurders. De Enschedese woning stond bekend als drugspand.