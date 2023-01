Kraken in Enschede: wat te doen met de plantjes en laken voor het raam?

Poaskearls morrend akkoord met veranderen van liederen tijdens vlöggeln

OOTMARSUM/ENSCHEDE - De poaskearls in Ootmarsum passen de liederen aan, die zij op eerste en tweede paasdag zingen, bij hun traditionele rondgang door het stadje. In plaats van ‘Joden’ zingen ze nu ‘mensen’. Oud-rabbijn Lody van de Kamp is tevreden.

19 januari