Kun je vanuit Twente nog op Schiphol komen vandaag? Dit is het verrassende antwoord

Overlast op Woonplein in Enschede door carmee­tings: ‘Die herrie is kilometers verderop nog te horen’

ENSCHEDE - Het is ondernemers en omwonenden van het Schuttersveld in Enschede een doorn in het oog: kleine groepjes jongeren met auto’s die zich verzamelen op het Woonplein. Het probleem speelt al langer, maar ze zijn het zat. „Ik voel me hier niet veilig”, zegt een van hen.

8 september