Kunstenaar maakt replica van gestolen beeldengroep in Enschede: ‘Ik was echt van slag toen ik zag dat weg was’

Vrouw onder verdachte omstandig­he­den overleden in woning Glanerbrug

De politie heeft op Hemelvaartsdag een overleden vrouw aangetroffen in haar woning aan de Veenpluisstraat in Glanerbrug. Aanvankelijk ging de politie uit van zelfdoding, maar vandaag werd bekend dat meer onderzoek noodzakelijk is naar haar overlijden. Volgens buurtbewoners werd de vrouw bedreigd en vroeg ze om hulp. „Ze huilde en voelde zich niet meer veilig.”

27 mei