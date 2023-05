Kunstmatige intelligentie die bepaalt dat patiënt van ic af kan? MST in Enschede overweegt het

Auto vliegt in brand na botsing op A35 in Enschede: weg afgesloten

Op de A35 bij Enschede heeft vannacht een zwaar ongeval plaatsgevonden. Twee auto’s botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in de berm belandde en in brand vloog. De weg is tussen Enschede-West en Enschede-Zuid afgesloten voor het verkeer.