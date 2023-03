Kurk versus schroefdop… de eeuwige discussie

In Het Maurits­huis wordt Yanovah (8) uit Hengelo herkend als Meisje met de parel

Yanovah Risakotta is pas 8 jaar, maar heeft al een paar mooie fotoshoots op haar naam staan. Ze poseerde onlangs als het Meisje met de parel voor de lens van fotograaf Manon Möller (35) uit Hengelo. De prachtige foto pronkte een week in Het Mauritshuis, nu is ‘ze’ weer thuis.