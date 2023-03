Laagvliegende Chinooks boven Twente

Drie ton extra om ‘lokaal beschermde parels die Twente kleur geven aandacht te geven’

Eigenaren van een gemeentelijk monument in Overijssel die worstelen met het onderhoud of het verduurzamen, kunnen via het Prins Bernhard Cultuurfonds goedkoop geld lenen. Voor Twentse monumenten is 300.000 euro extra beschikbaar.