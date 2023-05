Laatste kans: nog snel een voordelig vast energiecontract afsluiten

Column van Theo Krabbe stopt, nu gaat hij een proef­schrift schrijven: ‘Ik ben schatplich­tig aan Ariëns’

Hij had vandaag over Tina Turner willen schrijven, maar de column van theoloog Theo Krabbe is gestopt. Zijn geloof, zegt hij, heeft hem gesteund bij het overlijden van zijn vrouw. „Ik wilde God ter verantwoording roepen. Kom eens tevoorschijn! Maar er kwam geen antwoord.”